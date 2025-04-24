Стоит ли сейчас покупать автомобиль: как избежать синдрома «ждуна»

Газета «Известия» выяснила, когда в Россию вернутся ушедшие автопроизводители и как это отразится на автомобильных прайсах. По информации Financial Times, гендиректор Renault Лука де Мео в одном из интервью заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Также СМИ сообщают, что Toyota организовала в ОАЭ секретную встречу с бывшими российскими дилерами. При этом представитель одного из ведущих автодилеров назвал все это «инфошумом».

Отечественные эксперты говорят, что у многих автобрендов в теории есть возможность возобновить бизнес в России, причем по разным сценариям. Только вот ждать официальных поставок в скором будущем не стоит. Если этот процесс и будет запущен, то его реализация растянется по времени.

Сама российская сторона не желает повторения истории 2022 года. Все чаще звучат мнения, что марки, желающие вернуться в Россию, должны принести к нам те же технологии. Также остается открытым вопрос с производственными площадками.

Эксперты предупреждают, что денежные вложения в расширение производства, выкуп доли в российских предприятиях, модернизация производственных линий, найм рабочих и прочее найдут отражение в итоговых ценниках на автомобили.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что осенью у дилеров в России появится люксовый китайский седан Hongqi L1.