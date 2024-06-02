Симоне Реста завершил сотрудничество с Ferrari

Известный инженер Симоне Реста завершил свою работу в команде Ferrari после почти четверти века сотрудничества. Перерывы в трудовой деятельности не помешали Ресте стать одним из ключевых специалистов в итальянской команде. Недавно стало известно, что он переходит в Mercedes, где займет должность директора по стратегическому развитию.

Последние годы инженер работал в команде Haas, куда его направили с целью улучшить техническое сотрудничество между американским и итальянским коллективами. В начале 2024 года его миссия в Haas завершилась, и в марте стало известно о переходе Ресты в Mercedes.

«Сегодня мой последний день в Ferrari, - поделился Реста в социальной сети LinkedIn. - 23 года страсти и любви к этой команде, с 2001 по 2024 год. Я получил уникальный опыт и познакомился с талантливыми людьми. Благодарю всех, кто верил в меня, и болельщиков за поддержку», - написал инженер.

В Mercedes Симоне встретится с Джеймсом Эллисоном, с которым они уже сотрудничали в Ferrari. В то время Эллисон занимал должность технического директора, а Реста был главным конструктором команды.

На новом месте итальянец начнет работу 1 октября, после «академического отпуска», который сократился до четырех месяцев по соглашению между командами. Старт в Mercedes обещает быть интересным и продуктивным для 53-летнего специалиста.