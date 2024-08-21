Стивен Штайнер: мои устремления вперед были противоречивы владельцу

Бывший руководитель гоночной команды Haas F1 Гюнтер Штайнер в ходе интервью для «How To Fail» подчеркнул, что раньше он должен был покинуть пост, поскольку его идеи не находили поддержки.

Штайнер отметил: «Я старался прийти к решению кризиса в команде. Но когда мои планы были отклонены, я решил, что пора уходить. Я не хотел брать на себя ответственность за положение, в котором оказалась команда. Это было вызвано не мной, а другими факторами».

Он также добавил: «Мне стоило уйти пораньше. Когда возникают сомнения, надо на них обращать внимание. Я ощутил, что что-то не так, но в мире Формулы 1 вы становитесь частью системы и привыкаете к ней».

Гюнтер Штайнер выразил мнение, что неудачи не всегда полезны для развития: «Я склонен думать, что нужно более осторожно относиться к провалам. Высоко лететь, а потом громко упасть – неприятно. Я постиг, что в следующий раз буду больше прислушиваться к своим инстинктам».

В заключение он подчеркнул: «Я всегда стремлюсь к победе. Для меня автоспорт – это не только работа. Я в этом деле, потому что хочу побеждать».

Штайнер отметил, что возможно именно желание двигаться вперед привело к его уходу, так как он стремился к развитию, в то время как владелец команды – нет. Он отметил, что бороться и оказываться на седьмых-восьмых местах стало утомительно.

«Лучше сделать шаг назад и затем два шага вперед, чем застывать на месте. Выиграть чемпионат – сложно. Я не утверждаю, что победил бы с другой командой, но, по крайней мере, я хочу иметь шанс на успех», – заключил Штайнер.