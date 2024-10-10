Вероятность возвращения Мика невелика, - считает Штайнер

Бывший руководитель Haas F1, Гюнтер Штайнер, в эксклюзивном интервью Racingnews365 прокомментировал обвинения в адрес его личности. Ему приписывали намерение вытеснить Мика Шумахера из Формулы 1, когда тот был уволен из команды.

«Мне обвинение в том, что я стремился изгнать Мика из Формулы 1, неприятно и ложно. Я никогда не мечтал об этом. После трехлетнего перерыва возвращение непросто. У Шумахера нет опыта, который есть у гонщиков, выступающих в этой серии пять или десять лет. Он провел всего лишь два скромных сезона, поэтому его возвращение весьма сомнительно», - заявил Штайнер.

Гюнтер также выразил слова поддержки в адрес Мика: «Ему будет сложно, но если у него будет возможность вернуться, я буду только рад. У него есть что доказать и я верю в его потенциал».

В связи с финансовыми проблемами Haas F1 команду в сезоне 2021 покинули Кевин Магнуссен и Ромен Грожан. Их места заняли Мик Шумахер и Никита Мазепин, привлекшие в команду своих спонсоров.

На вопрос о том, кто был бы лучшим партнером для Мика Шумахера или Никиты Мазепина в их дебютном сезоне, Штайнер ответил: «Мне не довелось выбирать. Нуждающиеся не могут себе это позволить. Однако наличие опытного гонщика, на кого можно ориентироваться, могло бы значительно облегчить путь Мику или Никите к прогрессу».

«В условиях, когда команда не может однозначно указать, что необходимо улучшить, крайне важно наличие опытного спортсмена, способного помочь новичкам адаптироваться», - добавил Штайнер.