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Герхард Штайнер: Поверьте в себя в команде McLaren

Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер высказал мнение о шансах Ландо Норриса на титул в личном зачёте в текущем сезоне. По мнению Штайнера, McLaren должны поверить в свои силы и минимизировать ошибки, чтобы бороться за вершину.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.08.2024, 18:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер высказал мнение о шансах Ландо Норриса на титул в личном зачёте в текущем сезоне. По мнению Штайнера, McLaren должны поверить в свои силы и минимизировать ошибки, чтобы бороться за вершину.

Штайнер также отметил, что у Макса наибольшие шансы на титул, но он больше не может себе позволить ошибаться. Постоянные ошибки могут поставить его под серьезное давление. Однако, если McLaren улучшат свою ситуацию, Норрис сможет приблизиться к лидеру.

Гюнтер Штайнер не скрывает своего уважения к McLaren, отмечая, что команда хорошо справляется с поставленными задачами. Однако ему кажется, что им не хватает уверенности. По словам Штайнера, если команда поверит в себя, они смогут добиться успеха и побеждать на гоночных трассах.

Побеждать в гонках сложно, особенно сохранять стабильность в успехах. Штайнер считает, что если McLaren смогут стабильно выигрывать, то они смогут составить серьезную угрозу лидеру. Он заключил, что команде нужно преодолеть свои страхи и тогда Ландо Норрис сможет бороться с Максом на равных.

Штайнер также выразил свою симпатию к Максу, отметив, что ему нужно быть осторожным и избегать ошибок, чтобы сохранить текущее преимущество в очках. Гюнтер Штайнер внушает уверенность, что Макс сможет удержаться на вершине, если будет внимателен и профессионален в оставшихся гонках сезона.

Источник

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