Главная Новости Haas F1 Team Штайнер: В Haas F1 «Хорнеру столько не заплатят»
Новости

Штайнер: В Haas F1 «Хорнеру столько не заплатят»

Гюнтер Штайнер опроверг слухи о переходе Кристиана Хорнера из Red Bull в Haas F1, назвав переговоры обычными разговорами без продолжения.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.10.2025, 16:02·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Бывший руководитель команды Haas F1 Гюнтер Штайнер поделился своим мнением по поводу слухов о возможном переходе Кристиана Хорнера в американскую конюшню. В подкасте The Red Flags Штайнер прокомментировал обсуждения, связанные с переговорами Хорнера и Haas F1.

По словам Штайнера, вопрос финансов играет важную роль в подобных переходах: «По официальным бумагам мы знаем, сколько он заработал в Red Bull. Не думаю, что Джин Хаас ему столько заплатит. Дальше делайте выводы. Я бы хотел получать столько же, сколько Кристиан, но мне столько не платили», — отметил экс-руководитель Haas F1.

Гюнтер Штайнер также напомнил о различиях между командами: «Айо Комацу говорил, что у них действительно были переговоры, но Кристиан прежде работал в Red Bull, в команде с самой большой инфраструктурой в Формуле 1. Они теперь сами делают силовые установки! Зачем ему с этим связываться? Думаю, это просто слухи», — добавил он.

Штайнер подчеркнул, что в Формуле 1 подобные ситуации случаются часто: «Так часто бывает в Формуле 1. Кристиан просто поговорил с кем-то в Haas F1 и все решили, что последует продолжение. А это далеко не факт».

Источник

Haas F1 Team (199)Кристиан Хорнер (105)Гюнтер Штайнер (34)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·20.08.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация