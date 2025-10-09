Штайнер: В Haas F1 «Хорнеру столько не заплатят»

Бывший руководитель команды Haas F1 Гюнтер Штайнер поделился своим мнением по поводу слухов о возможном переходе Кристиана Хорнера в американскую конюшню. В подкасте The Red Flags Штайнер прокомментировал обсуждения, связанные с переговорами Хорнера и Haas F1.

По словам Штайнера, вопрос финансов играет важную роль в подобных переходах: «По официальным бумагам мы знаем, сколько он заработал в Red Bull. Не думаю, что Джин Хаас ему столько заплатит. Дальше делайте выводы. Я бы хотел получать столько же, сколько Кристиан, но мне столько не платили», — отметил экс-руководитель Haas F1.

Гюнтер Штайнер также напомнил о различиях между командами: «Айо Комацу говорил, что у них действительно были переговоры, но Кристиан прежде работал в Red Bull, в команде с самой большой инфраструктурой в Формуле 1. Они теперь сами делают силовые установки! Зачем ему с этим связываться? Думаю, это просто слухи», — добавил он.

Штайнер подчеркнул, что в Формуле 1 подобные ситуации случаются часто: «Так часто бывает в Формуле 1. Кристиан просто поговорил с кем-то в Haas F1 и все решили, что последует продолжение. А это далеко не факт».