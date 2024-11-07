Льюис Хэмилтон: "Норрис мог бы выиграть чемпионат, если бы избегал ошибок"

Бывший глава Haas Гюнтер Штайнер высказал мнение, что Ландо Норрис не смог использовать потенциал машины McLaren в полной мере на этот раз. Он считает, что из-за чрезмерного количества ошибок Ландо лишился возможности бороться за чемпионство.

В интервью для подкаста The Red Flags Гюнтер Штайнер заметил: «Например, во время гонки в Остине Макс увидел свой шанс и воспользовался им, а Ландо получил штраф за ошибку. Также в Мехико Макс повторил подвиг – он часто выходит за пределы разрешенного, в то время как Ландо этого избегает. Это, на мой взгляд, и отличает их друг от друга».

Согласно Штайнеру, Норрису предстояло выигрывать каждый Гран При с первой позиции старта, чтобы претендовать на титул. Он также добавил: «Я всегда считал, что машина компенсирует некоторые его слабости. Хотя Макс – один из лучших гонщиков, в данный момент McLaren представляет собой лучшую машину, и если бы Ландо выступал стабильно, не идеально, и избегал ошибок, то мог бы побороться за чемпионство. Но сейчас шансов уже почти не осталось».

Штайнер также отметил высокий уровень выступления Макса в Сан-Паулу. «На рестарте гонки он обогнал Эстебана Окона и моментально оторвался от всех. Это показатель того, насколько он контролировал гонку. Думаю, Макс был рад продемонстрировать свои навыки после всей критики. В течение последних лет его победы были связаны с наличием лучшей машины, но в этот раз он справился с задачей блестяще».