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Макс Штайнер оценил игру Макса: "Очень умно сыграл".

Макс Ферстаппен молча ответил на инцидент в Джидде — Гюнтер Штайнер похвалил чемпиона за мудрость. Лидер Red Flags отметил умное поведение гонщика на трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.04.2025, 18:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнем этапе Гран При в Джидде Макс Ферстаппен принял решение не обсуждать инцидент на первом круге с журналистами. Пилот заявил, что молчать лучше, чем рисковать получить штраф. Бывший руководитель команды Гюнтер Штайнер выразил своё одобрение за такое решение чемпиона.

Гюнтер Штайнер подчеркнул: "Если у вас нет ничего хорошего для сказать, лучше воздержаться от комментариев - Макс поступил мудро. Он использовал ситуацию в свою пользу, показав свою позицию, но избежав лишней критики. Никто не диктовал ему, как вести себя".

Кроме того, Штайнер отметил, что после гонки видно было, как Ферстаппен пожал руку Льюису Хамильтону на церемонии награждения. "По-видимому, к тому моменту он уже успокоился. Но, безусловно, он не испытывал полного удовлетворения, и, на мой взгляд, до сих пор не рад этому событию".

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