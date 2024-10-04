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Реформатор Штайнер рассказывает о сложности принятия некоторых решений

Бывший руководитель Haas F1, Гюнтер Штайнер, высказал мнение о решении Red Bull заменить Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона шесть гонок до конца сезона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2024, 20:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший руководитель Haas F1, Гюнтер Штайнер, высказал мнение о решении Red Bull заменить Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона шесть гонок до конца сезона. Штайнер подчеркнул, что данная новость не стала для многих сенсацией, учитывая долгую дискуссию о возможной замене в составе.

Говорилось, что Лоусон заслуживает место в одной из команд Red Bull, и в итоге его предложили позицию в RB. Безусловно, решение касательно Риккардо было жестким, но Red Bull хотели оценить потенциал Лоусона, чтобы не потерять его в будущем.

Сам Риккардо проживает непростой период после McLaren. Когда он покидал команду, было заметно, что он не в своей лучшей форме. Штайнер считает, что возможно, австралиец вернулся в F1 слишком рано, стремясь повторить успехи других гонщиков, хотя его собственная дорога оказалась иной.

Решение о смене гонщика – это всегда сложный момент, но Red Bull, исходя из опыта прошлого года с Лоусоном, сделали это решение без лишних колебаний. На старте нового года Лоусон будет напарником Юки Цуноды в RB, именно там команда оценит его возможности для будущего сезона.

Для руководителя команды важно обеспечить лучших гонщиков за рулём. Иногда приходится принимать сложные решения, надеясь, что они принесут плоды. Это часть сложностей в мире автоспорта.

Источник

Даниэль Риккардо (79)Гюнтер Штайнер (17)Лиам Лоусон (15)

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