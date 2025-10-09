Прототип Lamborghini Revuelto S впервые заснят без камуфляжа в Испании: чего ожидать поклонникам

В Испании на трассах прошли захватывающие тесты новых прототипов Lamborghini, среди которых оказался и ожидаемый Revuelto S. Эксперты и поклонники марки уже обсуждают, каким будет следующий шаг в развитии суперкаров, а на опубликованных видеоматериалах можно заметить детали, которые намекают на серьезные изменения в будущих моделях.

Испанские дороги стали местом испытаний для инженеров итальянского автопроизводителя. На свежих кадрах, размещенных на канале NCars, отчетливо видно несколько прототипов, включая Revuelto S. От серийных машин тестовые экземпляры отличают лишь легкая маскировка на капоте и специальные датчики, размещенные на крыше для сбора технических данных. Остальная часть кузова остается открытой, что позволяет зрителям рассмотреть фирменные линии Revuelto. Испытания проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, и позволяют оценить готовность суперкара к будущим вызовам.

Lamborghini традиционно придерживается стратегии последовательных обновлений после выхода базовой версии. Так, после дебюта Aventador в 2011 году последовали более экстремальные и усовершенствованные модификации: SV в 2015-м и Aventador S в 2016 году. Однако за последние годы компания заметно ускорила темп выхода новых версий. Например, Revuelto, официально представленный в марте 2023 года, уже подает сигналы о скором пополнении линейки. Этот подход позволяет бренду оставаться на острие технологического прогресса и поддерживать интерес со стороны поклонников и рынка.

Техническая основа Revuelto поражает своими возможностями. Модель оснащена гибридной установкой, в которой сочетаются 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 и три электромотора. Совокупная отдача достигает 1015 лошадиных сил. Автомобиль получил 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, расположенную поперечно, и полный привод с интеллектуальным распределением момента. Revuelto разгоняется до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч. Такие характеристики выводят суперкар на новый уровень и подчеркивают инновационный подход Lamborghini.

Судя по внешности прототипа Revuelto S, разработка пока находится на ранних этапах. Как отмечает издание Motor1, компания, вероятно, тестирует новые технические решения, программное обеспечение или аппаратные компоненты, что может стать основой для дальнейших улучшений. Такой поэтапный подход позволяет инженерам учитывать результаты тестов и постепенно наращивать производительность и комфорт будущей серийной модели. Уже сейчас автолюбители строят предположения, превзойдет ли Revuelto S стандартную версию по мощности и динамике.

Испытания в Испании затронули не только Revuelto. На трассах также были замечены прототипы Temerario, которые демонстрировались без всякой маскировки, что говорит о доверии к уже утвержденному дизайну. Кроме этого, тестам подверглись и кроссоверы Urus SUV — некоторые из них были полностью покрыты камуфляжной пленкой. Такой размах испытаний свидетельствует о широкой работе бренда по всем направлениям — от гиперкаров до вседорожников.

Внимание к инновациям и постоянное совершенствование позволяют Lamborghini удерживать лидерские позиции в сегменте спортивных и люксовых автомобилей. Каждое новое испытание и каждый прототип подчеркивают, что компания не намерена останавливаться на достигнутом. Revuelto S становится следующим шагом эволюции, а его появление обещает еще больше динамики и технических открытий для поклонников марки.

Источник: ithome.com. Фото: ithome.com.