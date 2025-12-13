Шовлин: «Лучше разрабатывать самим, чем копировать»

В команде Mercedes открыто признали, что за последние четыре года, когда в Формуле 1 действовали правила, основанные на граунд-эффекте, результаты коллектива оставляли желать лучшего. Об этом после завершения сезона упомянул руководитель команды Тото Вольфф, подводя итоги выступления в Абу-Даби.

После финиша Гран При Абу-Даби Тото Вольфф отметил: «У нас были ложные надежды и множество теорий, но ни одна из них не дала нам преимущества в борьбе на трассе».

Слова Вольффа отражают общее настроение внутри коллектива: в течение сезона команда неоднократно принимала решения, которые не всегда оказывались верными в попытке догнать лидеров. При этом в Mercedes делали ставку в первую очередь на собственные инженерные решения, а не на заимствование чужих разработок, несмотря на то, что в Формуле 1 это считается обычной практикой.

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин считает такой подход правильным. Он подчеркнул: «За эти четыре года было множество ситуаций, когда нам приходилось признавать ошибки – так было с неудачной конструкцией боковых понтонов или с несколькими разными концепциями, заложенными в основу шасси».

Шовлин также отметил, что коллективу не раз приходилось сталкиваться с критикой за потраченное время на поиск новых направлений в развитии. По его словам, эксперименты с разными концепциями отнимали много времени в аэродинамической трубе, и с отдельными направлениями модернизации можно было разобраться быстрее.

Инженер добавил, что порой команда чрезмерно полагалась на аналитические методы, и если бы подходы были проще и позволяли бы больше экспериментировать, прогресс в начале действия текущего регламента мог бы быть ощутимее. Однако он подчеркнул, что культура, основанная на стремлении к инновациям, важна для достижения успеха.

Шовлин также выразил уверенность, что команда, где работают амбициозные и творческие специалисты, способна добиться определённых результатов, но для победы в чемпионатах необходимо ещё больше. Он отметил, что в Mercedes нет иллюзий по поводу возвращения к прежним успехам только за счёт смены технического регламента.

В команде понимают: предстоящий переход на новые правила станет серьёзным испытанием, и чтобы вновь претендовать на победы, всем придётся приложить максимум усилий.