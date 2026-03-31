Шовлин: Из-за ошибки двигатель Рассела потерял мощность

Главный гоночный инженер команды Mercedes Эндрю Шовлин прокомментировал инцидент, произошедший во время Гран-при в Сузуке, когда болид Джорджа Расселла неожиданно потерял мощность. Этот технический сбой позволил пилоту Ferrari Шарлю Леклеру опередить соперника на трассе.

По словам Эндрю Шовлина, причиной кратковременной потери мощности стала ошибка в программном обеспечении. Проблема возникла из-за одновременного нажатия определенной кнопки и переключения передачи. В результате силовая установка автомобиля перешла в режим суперклиппинга: вместо передачи мощности на колеса она начала её запасать.

Инженер Mercedes отметил, что команде еще предстоит провести детальный анализ произошедшего. Он подчеркнул, что существует несколько аспектов, в которых необходимо добиться прогресса.