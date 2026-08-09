Великобритания оказалась на перепутье: стране предстоит решить, желает ли она оставаться крупным производителем автомобилей или готова занять позицию наблюдателя в мировой автопромышленности.

За последние годы эксперты неоднократно отмечали, что по объёмам выпуска автомобилей Великобритания стремительно теряет позиции в мировом рейтинге. На данный момент страна производит примерно столько же машин, сколько Малайзия и Россия, находящаяся в состоянии конфликта.

Стоит отметить, что такие государства, как Мексика, Индонезия и Турция, не располагая международно известными автоконцернами, выпускают больше автомобилей, чем Великобритания. При этом Бразилия, Южная Корея, Германия, Индия, Япония и Китай продолжают демонстрировать впечатляющий рост автопроизводства, в то время как британская отрасль сталкивается с серьёзными трудностями.

С 2000 года на территории Соединённого Королевства были закрыты заводы Peugeot, MG Rover, Jaguar, Ford, Honda и Vauxhall. Иными словами, за последние 25 лет страна теряла одну крупную автомобильную площадку примерно раз в пять лет. Оставшиеся предприятия либо приостановили свою деятельность, либо функционируют с недостаточной загрузкой, не достигая прежних показателей.

Эксперты не раз подчеркивали, что британское автопроизводство находится в критическом состоянии. Даже глава Ассоциации производителей и продавцов автомобилей задаётся вопросом: “Почему кто-то должен собирать автомобили именно в Британии?” Подобный вызов должны принять не только правительство и профсоюзы, которые сейчас сохраняют молчание, но и всё британское общество.