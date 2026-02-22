Red Bull устроил в Калифорнии по-настоящему яркое шоу

В Сан-Франциско состоялись показательные заезды команды Red Bull, ставшие ярким событием не только для гостей мероприятия, но и для самого Юки Цуноды. Японский пилот впервые предстал перед публикой в роли резервного гонщика Red Bull и сразу оказался в центре внимания.

Во время исполнения эффектных "пончиков" на импровизированной городской трассе, Цунода управлял болидом RB7, выпущенным в 2011 году. Неожиданно в разгар шоу автомобиль загорелся прямо на трассе. К привычному дыму от шин добавился густой дым пожара, а задняя часть болида оказалась охвачена пламенем.

Фото: F1news.ru

Зрители, ещё недавно приветствовавшие японского гонщика аплодисментами, сразу напряглись: из толпы раздались призывы к Юки немедленно покинуть кокпит. Тем не менее, Цунода проявил хладнокровие, не поддаваясь панике, и спокойно выбрался из машины. Оказавшись в безопасности, он наблюдал за оперативной работой пожарных служб, прибывших на место происшествия.

Фото: F1news.ru

Несмотря на нештатную ситуацию, инцидент вызвал живой отклик у публики. Многие зрители продолжали поддерживать пилота, скандируя его имя: «Юки! Юки! Юки!». Не каждый день удаётся увидеть загоревшийся болид Формулы 1 вживую, и участники шоу наверняка запомнят этот момент надолго.

В демонстрационном заезде участвовал и американец Скотт Спид, бывший пилот Формулы 1, выступавший за Toro Rosso в 2007-2008 годах. В Сан-Франциско он управлял болидом, окрашенным в современные цвета Racing Bulls, и, несмотря на отсутствие технических проблем у машины, не сумел избежать столкновения с барьерами и повреждения переднего крыла. После завершения профессиональной карьеры в автоспорте пять лет назад, Спид, похоже, утратил часть своих навыков.

Экономическая отдача от подобных мероприятий Red Bull остаётся неизвестной, однако проведение шоу является частью давней маркетинговой стратегии команды. Безусловно, после столь зрелищных заездов Red Bull ожидают немалые расходы на восстановление техники, но эффектное шоу и внимание публики, судя по всему, того стоят.