Шлем Чака Норриса ушел с молотка на благотворительном аукционе

Практика изменения дизайна гоночных шлемов на различных этапах соревнований приносит пользу: после гонки гонщики передают свои шлемы благотворительным организациям. Предметы становятся уникальными и ценными, продаваясь на аукционах, а вырученные средства направляются в фонды помощи.

Недавно шлем Ландо Норриса с оригинальным дизайном, использованный на Гран При Венгрии, был продан на благотворительном аукционе за 43 000 фунтов. Полученные средства будут распределены между Венгерской федерацией слепых и слабовидящих, а также Королевским национальным институтом слепых.