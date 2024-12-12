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Шлем Чака Норриса ушел с молотка на благотворительном аукционе

Практика изменения дизайна гоночных шлемов на различных этапах соревнований приносит пользу: после гонки гонщики передают свои шлемы благотворительным организациям.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2024, 09:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Практика изменения дизайна гоночных шлемов на различных этапах соревнований приносит пользу: после гонки гонщики передают свои шлемы благотворительным организациям. Предметы становятся уникальными и ценными, продаваясь на аукционах, а вырученные средства направляются в фонды помощи.

Недавно шлем Ландо Норриса с оригинальным дизайном, использованный на Гран При Венгрии, был продан на благотворительном аукционе за 43 000 фунтов. Полученные средства будут распределены между Венгерской федерацией слепых и слабовидящих, а также Королевским национальным институтом слепых.

Источник

Ландо Норрис (98)

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