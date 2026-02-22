Шинтаро Орихара: «Это была очень трудная неделя»

Предсезонные тесты в Бахрейне стали настоящим испытанием для команды Aston Martin F1 и специалистов Honda. Сложности возникали одна за другой, а заключительный день работ оказался особенно трудным для коллектива.

Лэнс Стролл, пилот Aston Martin, в ходе последнего дня тестов смог проехать лишь шесть кругов. При этом, ни один из них не позволил показать результата. Из-за возникших трудностей команда была вынуждена досрочно завершить свою программу, не дождавшись окончания отведённого времени. Одной из причин стал острый дефицит запасных частей — их запасы полностью исчерпались.

Руководитель и главный инженер Honda на трассе, Шинтаро Орихара, озвучил детали ситуации. Он отметил, что главной задачей тестовой недели было накопление километража, проверка надёжности силовой установки и сбор технических данных. Несмотря на определённый объём полученной информации, команда не смогла проехать плановое количество кругов.

По словам Орихары, в четверг была обнаружена проблема с силовой установкой, что потребовало мобилизации всех ресурсов для поиска решения в оставшееся время. Специалисты Honda Racing Corporation в Сакуре, сотрудники Aston Martin в Сильверстоуне и обе рабочие группы на трассе действовали согласно согласованному плану, учитывая ограниченность запасных частей. Это вынудило команду ограничить количество заездов.

Шинтаро Орихара подчеркнул, что минувшая неделя стала серьёзным испытанием для всех участников процесса. Он выразил благодарность команде за поддержку на трассе, а также всем специалистам, работавшим на базах в Японии и Великобритании. По итогам тестов уровень эффективности и надёжности силовой установки не удовлетворил команду, однако тесты позволили получить ценный опыт и выявить направления для дальнейшей работы.