Уникальные Ford Mustang от Shelby появятся в Великобритании: «Super Snake» и «GT350» с правым рулём

Американская компания Shelby объявила о своем официальном выходе на британский рынок, что ознаменует новую страницу в истории легендарного бренда. Впервые для покупателей из Великобритании появится возможность заказать два автомобиля с правым рулем: Shelby GT350 и Super Snake.

Продажи автомобилей будут осуществляться по лицензии Shelby в автосалоне в Глазго, где уже начали оформлять предварительные заказы. CSL Shelby, выпускающая официальные наборы по уходу за автомобилями Shelby, организовала подразделение Shelby UK. Компания заявляет, что способна производить до 30 автомобилей с правым рулем ежегодно на своей площадке в Эдинбурге.

Для создания моделей GT350 и Super Snake, предназначенных для британского рынка, специалисты Shelby UK используют уже существующие Ford Mustang с правым рулем. К ним добавляется специальный комплект для переоборудования, поставляемый напрямую от Shelby American. По информации Shelby UK, весь процесс превращения занимает не более трех недель, при этом для получения одобрения на продажу в Великобритании требуется минимальное количество доработок.

Стоимость автомобилей Shelby для британских клиентов пока не раскрыта. Однако потенциальные покупатели смогут как оснастить уже имеющийся Ford Mustang комплектом Shelby, так и приобрести полностью готовый автомобиль у Shelby UK. В США цены на Shelby GT350 стартуют от $109,999 (около £81,000), тогда как более мощная версия Super Snake оценивается в $159,995 (примерно £120,000). Учитывая, что базовый Mustang GT в Великобритании стоит от £58,470, можно предположить, что новые модели Shelby с правым рулем окажутся значительно дороже.