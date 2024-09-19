"Компания Sharp планирует продавать автомобили к 2030 году"

Недавно в автомобильной индустрии появился еще один участник, который собирается вступить в игру. Компания по производству телевизоров Sharp намерена сотрудничать с Foxconn, крупнейшим в мире производителем электроники на заказ, известным как один из производителей iPhone. Их первым совместным проектом стал LDK+.

Это электромобиль с милой квадратной формой и несколькими интересными особенностями как внутри, так и снаружи. Этот автомобиль начал свое существование как кроссовер Model C от Foxconn, прежде чем быть преобразованным в микроавтобус. Sharp максимально использовала огромную крышу, установив солнечные панели для зарядки батареи или подачи энергии в ваш дом. Также есть отдельная "аккумуляторная батарея", которая может быть использована в случае чрезвычайной ситуации, такой как отключение электроэнергии из-за природного явления.

Просторный интерьер достаточно велик, чтобы вместить огромный экран диагональю 65 дюймов и задние сиденья, которые вращаются. Компания Sharp утверждает, что LDK+ использует искусственный интеллект, который собирает информацию из бытовых приборов для регулирования кондиционера и яркости экрана. Тот огромный дисплей, установленный сзади, предназначен не только для развлечений, но и может использоваться в качестве мобильного офиса.

Технические характеристики пока остаются загадкой. Однако мы знаем, что концепт 2021 года превратился в серийную модель, которая уже продается на Тайване под названием Foxtron Model C. Если вы не знакомы с этим именем, то Foxtron - это совместное предприятие между материнской компанией Luxgen Yulon и Foxconn.

Дорожный внедорожник оснащен 231 лошадиной силой, 250 фунт-футов крутящего момента и запасом хода 314 миль, хотя это данные, полученные в рамках чрезмерно оптимистичного цикла Новой Европейской Дорожной Комиссии (NEDC). Размеры электромобиля составляют 184,8 дюйма в длину, 74,6 дюйма в ширину и 64 дюйма в высоту, с колесной базой 115 дюймов. Вес электрического микроавтобуса Sharp немного отличается. Что касается веса, то Foxtron Model C весит около 4 300 фунтов.

Журнал Automotive News беседовал с представителем Sharp о планах компании в сфере автомобилестроения. Казума Найто, менеджер по разработке программного обеспечения в Next Innovation от Sharp, заявил, что целью является начать продажу автомобилей к 2030 году. Он признал, что в настоящее время это "пока лишь гибкая цель".

Учитывая, что Foxconn владеет 66% акций Sharp, неудивительно, что обе компании снова сотрудничают, чтобы выпустить электромобили на рынок к концу десятилетия. На первом этапе Sharp планирует продавать электромобили на внутреннем рынке Японии, сборка которых будет производиться внутри страны или в другом месте Foxconn, вероятно, в Китае.

Sharp не будет единственным гигантом из Страны восходящего солнца, который в последние годы вступает в автомобильный бизнес. Sony объединилась с Honda для запуска совместного предприятия по производству автомобилей под названием Sony Honda Mobility для запуска электрического седана Afeela на рынке в 2025 году. В 2027 году планируется выпустить SUV, а более дешевая компактная модель, по предположениям, появится не раньше 2028 года.

А что касается технологических компаний, занимающихся производством автомобилей, долгожданный Apple Car был отменен в феврале. Это произошло несмотря на инвестиции свыше 10 миллиардов долларов в течение десятилетия, согласно недавнему отчету издания The New York Times.