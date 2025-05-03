Шарль Леклер: За произошедшее отвечаю только я.

Шарль Леклер не смог принять участие в спринте Гран При Майами из-за инцидента на мокрой трассе по пути к стартовой решетке. Гонщик команды Ferrari признал свою ответственность за произошедшее.

«Я могу порицать только себя за случившееся. Выйти на трассу в таких погодных условиях на промежуточных шинах, вероятно, не было лучшей идеей. Но подобное не должно иметь место», - заявил Леклер.

«Я чувствовал себя пассажиром. Я двигался прямо, не атакуя, и внезапно потерял контроль из-за аквапланирования. У меня не было выбора, как избежать столкновения со стеной. Я разочарован произошедшим, но факт остается фактом», - поделился гонщик.

«Я надеюсь, что успею принять участие в квалификации, начало которой запланировано на несколько часов спустя. Если смогу, то постараюсь отыграться после сложного старта дня», - добавил Леклер.