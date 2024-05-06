Шарль Леклер: Наш максимум в Майами – третье место

Перед стартом Гран При Майами Шарль Леклер рассчитывал на победу, однако он финишировал на третьей строчке. Гонщик от команды Ferrari сообщил, что его болиду недоставало скорости, что и помешало ему показать более высокие результаты.

Его напарник, Карлос Сайнс, финишировал четвертым и выразил своё недовольство действиями одного из гонщиков.

Шарль Леклер, занявший третье место, поделился своими впечатлениями о гонке. Он отметил, что старт получился сложным из-за пробуксовки колёс, но благодаря профессионализму всех участников удалось избежать столкновения в первом повороте.

Пилот отметил, что его болиду не хватало быстроты, и автомобиль безопасности выехал на трассу не вовремя, что вынудило его проехать оставшуюся часть гонки на износившихся шинах. Несмотря на это, Леклер доволен третьей позицией, как максимумом, который он мог достичь в данной гонке.

Карлос Сайнс, финишировавший четвёртым, отметил, что все гонщики боролись отчаянно. Он поделился своими эмоциями по поводу потерь из-за действий одного из гонщиков на старте, показав удивительную скорость и умение ухаживать за шинами.

Гонщик также выразил разочарование по поводу вынужденного выезда за пределы трассы из-за действий оппонента. Сайнс отметил, что стюарды были не так строги на этапе, что вынудило его действовать более агрессивно.

По мнению Карлоса, Ландо заслуженно победил и продемонстрировал уровень высочайшего пилотирования. Он подчеркнул, что удача всегда на стороне тех, кто этого достоин, и в этот день Ландо заслужил вершину пьедестала.