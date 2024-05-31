Шлем, подаренный Шарлем Леклером семье Жюля Бьянки

Отцу Жюля Бьянки был вручен шлем от Шарля Леклера как символ дружбы и уважения. Этот жест гонщика Ferrari оказался очень трогательным для отца молодого гонщика.

Шарль и Жюль провели вместе много времени в детстве, занимаясь картингом и мечтая о карьере в Формуле 1. Жюль дебютировал в этом виде спорта в 2013 году и уже в следующем сезоне заработал свои первые очки на гонках, прошедших в Монако. Он считался одним из самых перспективных гонщиков, но его мечты рухнули после трагической аварии на трассе Сузука в октябре 2014 года.

Филипп Бьянки, отец Жюля, выразил благодарность Шарлю Леклеру за подаренный шлем в своих социальных сетях: "Спасибо, Шарль, за этот знак внимания и за то, что помнишь о моем сыне. Вся семья Бьянки поздравляет тебя с победой в Монако! Я уверен, что твой отец гордится тобой. Ты замечательный человек и гонщик".

Отметим, что отец Шарля Леклера, Эрве Леклер, скончался в 2017 году. В тот сезон Шарль стал чемпионом Формулы 2 и посвятил одну из своих побед памяти отца. В 2019 году, уже выступая за Ferrari, Леклер принял участие в Гран При Монако в специально стилизованном шлеме, объединившем элементы дизайна шлемов отца и Жюля Бьянки, который так и не смог осуществить свою мечту выступить в этой гонке.