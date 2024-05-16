Новости

Шарль Леклер: «Узнав о неожиданной замене гоночного инженера, я был приятно удивлён»

Недавно появилась информация о том, что Шарль Леклер получит нового гоночного инженера. Хави Маркоса будет заменять Брайан Боцци. На гонке в Имоле пилот из Монако прокомментировал данную ситуацию.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.05.2024, 18:12
single
Фото: F1news.ru

Недавно появилась информация о том, что Шарль Леклер получит нового гоночного инженера. Хави Маркоса будет заменять Брайан Боцци. На гонке в Имоле пилот из Монако прокомментировал данную ситуацию.

«Борьба в этом году очень напряженная, в ней все факторы имеют значение. Решение было принято между командой и Хави. Мне сообщили об этом сразу после Майами», - поделился Леклер.

«Я знаю Боцци уже давно, он с нами с самого начала, поэтому эта смена не будет революцией. Просто изменения в команде. На данный момент все идет гладко, и я уверен, что так будет и дальше. Мы на 100% готовы к этому уик-энду».

Источник

Шарль Леклер (15)

Cars.ru

Главное

Контакты

Правовая информация