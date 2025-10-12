Шарль Леклер выразил недовольство увеличившейся рабочей нагрузкой

Сезон Формулы 1 уже второй год подряд насчитывает 24 этапа, и организаторы не планируют сокращать их количество. Напротив, обсуждается возможность увеличения числа субботних спринтов, что может привести к дополнительной нагрузке на всех участников чемпионата.

Однако, плотный график гонок — не единственная сложность для пилотов. С каждым новым этапом возрастает число корпоративных мероприятий, встреч со спонсорами и болельщиками, разнообразных рекламных акций и фотосессий. Помимо этого, гонщикам приходится активно взаимодействовать с представителями СМИ. Несмотря на внушительные гонорары, даже ведущие спортсмены начинают выражать недовольство таким ритмом. Как отметил Шарль Леклер, выступающий за Ferrari, сейчас важно задуматься, не отражается ли такой насыщенный график на результатах на трассе.

«Мы достигли той точки, когда приходится задумываться, не сказывается ли всё это на результатах? В конечном итоге мы спортсмены, и нам тоже нужен отдых, – заявил в Сингапуре гонщик Ferrari. – Надо найти какой-то баланс. Безусловно, мы бы не смогли выступать в Формуле 1 без поддержки спонсоров, поэтому должны что-то за это отдавать. Но просто в этом сезоне всего несколько больше, чем обычно».

С мнением Леклера согласился и Алекс Элбон из команды Williams. По его словам, в разных коллективах объем корпоративных обязательств может различаться, но необходимость "выбивать" себе больше свободного времени — общая задача для всех пилотов.

«Разумеется, в разных командах разная нагрузка в плане числа корпоративных мероприятий, и участие в них тоже разное. Но нам, гонщикам, всегда приходится бороться за то, чтобы свободного времени было больше.

Полагаю, в этом сезоне подобные проблемы ощущаются ещё сильнее, чем в предыдущие времена. Поэтому мы всегда пытаемся сократить количество дней, запланированных для встреч со спонсорами. Думаю, об этом я могу говорить от имени любого из нас».

Важно отметить, что рабочие дни гонщиков включают не только участие в официальных мероприятиях, но и длительные переезды между автодромами. Таким образом, слова Леклера о необходимости отдыха вполне обоснованы, ведь для восстановления после напряженного сезона требуется время как для физического, так и для эмоционального восстановления. Даже опытные спортсмены нуждаются в передышках.

Тем не менее, трудности, с которыми столкнулась Ferrari в этом сезоне, связаны в первую очередь не с увеличением "внегоночной" активности гонщиков, а с недостаточной эффективностью автомобиля SF-25, а также с ошибками команды и самих пилотов.