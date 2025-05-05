Шарль Леклер: Сомневаюсь, что у нас есть решение проблем

Шарль Леклер финишировал седьмым в Майами и поделился своими мыслями после гонки. Пилот команды Ferrari отметил, что результат на трассе отражает текущую скорость болида. Леклер выразил надежду на то, что коллектив сможет в ближайшее время изменить ситуацию, но он признал, что не уверен, есть ли у инженеров ответ на возникшие проблемы.

«Думаю, мы с Льюисом продолжим работать сообща. Однако факт остается фактом: воскресная гонка не складывалась так, как мы планировали. Нам не хватало темпа, и удача не была на нашей стороне. Возможно, если бы мы смогли провести все идеально, я смог бы опередить Кими Антонелли, но это уже история», - поделился Шарль.

Пилот Ferrari добавил, что не считает, что стоило ожидать большего от болида. Он отметил, что необходимо различать две проблемы: «Да, нам нужно решить сложности, возникшие во время гонки, которые лишили нас одной позиции, но потеря других шести или семи мест связана именно с машиной».

«В данный момент команда находится в непростой ситуации, и я просто надеюсь, что сможем изменить положение как можно скорее. Очевидно, у нас есть проблемы, но сейчас я не могу сказать, нашли ли наши инженеры решение», - заключил Леклер.