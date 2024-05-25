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Борьба за победу – наша цель, говорит Шарль Леклер

Шарль Леклер будет стартовать с первой позиции на Гран При Монако, что делает этот момент особенно значимым для гонщика.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.05.2024, 18:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Шарль Леклер будет стартовать с первой позиции на Гран При Монако, что делает этот момент особенно значимым для гонщика. Не стоит забывать, что до сих пор он не стоял на подиуме в своем родном городе, поэтому внимание к его выступлению будет весьма высоким.

Шарль Леклер: «Это было просто потрясающе! В Монако после отборочных заездов всегда ощущаешь особую эйфорию. Я очень рад своему выступлению на круге, и сейчас просто в восторге!».

Однако по своему опыту Леклер знает, что квалификация – это лишь начало. Хоть старт с первой позиции и облегчает задачу, но во время гонки в воскресенье всё может измениться. В прошлые годы ему не удавалось добиться успеха, но теперь сила команды возросла.

Гонщик уверен, что завтра они смогут достичь больших высот, и главная цель – побороться за победу. Отличный старт очень важен, и если им удастся, Леклер надеется, что его партнер по команде, Карлос, также начнет гонку отлично и сможет опережать его уже на первом повороте.

Заняв первые две позиции на старте, команда будет иметь отличный шанс контролировать развитие событий на трассе. Это мог бы быть идеальный сценарий. Во всех случаях главная задача – победить».

Источник

Шарль Леклер (20)Ferrari (105)

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