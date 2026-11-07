Шарль Леклер: «Нам нужно прибавить в скорости»

После пятничных тренировок гонщики Ferrari Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер остались недовольны скоростью SF-26 на трассе Интерлагос. По их словам, до квалификации команде необходимо поработать над настройками машины.

В первой тренировке Шарля Леклера заменил Дино Беганович. Однако из-за технических проблем он не смог полностью выполнить запланированную программу.

Льюис Хэмилтон (6-й): «День получился непростым. Трасса очень неровная и скользкая, поэтому было сложно вывести шины в рабочий температурный диапазон. Первая тренировка в целом прошла нормально, а во второй возникло больше сложностей.

Мы собрали много полезных данных и вечером вместе с командой изучим их и разберёмся, что можно улучшить в машине перед субботней квалификацией».

Шарль Леклер (7-й): «Я работал только во второй тренировке, и она получилась непростой. Ощущения от машины были не такими, как хотелось бы, поэтому вечером нам предстоит ещё поработать.

У меня есть несколько идей, в каком направлении нужно изменить настройки, так что в субботу попробуем внести необходимые коррективы. Нам нужно прибавить в скорости, и, надеюсь, в квалификации удастся сделать шаг вперёд».

Дино Беганович (21-й в первой сессии): «Здорово снова сесть за руль и выехать на такую классную трассу. Начало сессии прошло хорошо, и мы собрали полезные данные, но, к сожалению, из-за возникшей проблемы с машиной мне пришлось досрочно завершить тренировку. В итоге не удалось проехать столько кругов, сколько планировалось.

Я всегда испытываю особенные ощущения, когда пилотирую SF26 и чувствую себя частью команды. Спасибо всем за возможность провести эту тренировку. Надеюсь, скоро я снова смогу сесть за руль».