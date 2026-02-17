Шарль Леклер станет первым и последним пилотом Ferrari на тестах в Бахрейне

Итальянское издание Auto Racer, ссылаясь на собственные источники в команде, опубликовало расписание работы пилотов Ferrari на вторых предсезонных тестах, которые пройдут в Бахрейне с 18 по 20 февраля.

Согласно опубликованной информации, первым за рулём болида SF-26 появится Шарль Леклер. Монегаск проведёт полный день тестов 18 февраля.

На следующий день, в четверг, работу на трассе Сахир продолжит Льюис Хэмилтон.

Финальный день тестовой программы будет разделён между двумя пилотами Ferrari. Утреннюю сессию проведёт Льюис Хэмилтон, а завершит тесты Шарль Леклер.