Главная Новости Ferrari Шарль Леклер станет первым и последним пилотом Ferrari на тестах в Бахрейне
Новости

Шарль Леклер станет первым и последним пилотом Ferrari на тестах в Бахрейне

Стали известны дни, когда Леклер и Хэмилтон проведут тесты Ferrari в Бахрейне 18–20 февраля 2024 года — опубликован официальный график.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.02.2026, 11:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Итальянское издание Auto Racer, ссылаясь на собственные источники в команде, опубликовало расписание работы пилотов Ferrari на вторых предсезонных тестах, которые пройдут в Бахрейне с 18 по 20 февраля.

Согласно опубликованной информации, первым за рулём болида SF-26 появится Шарль Леклер. Монегаск проведёт полный день тестов 18 февраля.

На следующий день, в четверг, работу на трассе Сахир продолжит Льюис Хэмилтон.

Финальный день тестовой программы будет разделён между двумя пилотами Ferrari. Утреннюю сессию проведёт Льюис Хэмилтон, а завершит тесты Шарль Леклер.

Источник

Шарль Леклер (205)Ferrari (710)Льюис Хэмилтон (308)Зимние тесты 2026 (123)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация