Шарль Леклер рассказал о столкновении с Льюисом на трассе.

Гонщики Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали хороший результат в спринте на Гран При Катара, финишировав на четвёртом и пятом местах соответственно. Леклер в ходе гонки смог обогнать гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона после небольшого контакта колёсами.

Карлос Сайнс, финишировавший 4-м, отметил: "Сложный спринт, особенно первый круг. Трасса была грязной, что сказалось на сцеплении шин с асфальтом. Мой темп был не таким высоким, как хотелось бы, поэтому я не мог давить на Расселла так, как хотелось бы".

Шарль Леклер, пришедший пятым, поделился мнением: "McLaren показали себя очень сильными на этой трассе, что мы и ожидали. Наш темп в гонке неплохой, но у нас проблемы с квалификацией, а обгонять здесь сложно. Надеемся на успех в предстоящих квалификационных заездах".

Леклер также рассказал о борьбе с Хэмилтоном: "Наши противостояния были на пределе, и мне удалось успешно обогнать его. Но мы слегка коснулись друг друга колесами. В целом, это было зрелищно!"