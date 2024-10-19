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Шарль Леклер: Почти столкнулись с Ландо

Шарль Леклер показал четвёртое место на Гран При США, а на финише чуть не встретил Ландо Норриса. Гонщик из Ferrari высказал свои мысли о противостоянии с гонщиком из McLaren.Француз отметил: «Я не ожидал таких действий со стороны Ландо.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.10.2024, 22:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Шарль Леклер показал четвёртое место на Гран При США, а на финише чуть не встретил Ландо Норриса. Гонщик из Ferrari высказал свои мысли о противостоянии с гонщиком из McLaren.

Француз отметил: «Я не ожидал таких действий со стороны Ландо. Возможно, в гуще борьбы мне показалось, что он сместил меня при торможении, но мне нужно посмотреть повтор гонки.

По-моему, он двигался на грани, но такова природа гонок. Ландо старался сохранить свою позицию, а я пытался его опередить. Мы чуть не столкнулись, но этого удалось избежать, и он финишировал впереди меня.

У нас хорошая гоночная скорость, но в квалификации могут возникнуть проблемы. Я надеюсь, что мы сможем близко подобраться к первой позиции, но я не уверен, что у нас самый быстрый болид в квалификации. На гонке у нас будет неплохой темп».

Источник

Шарль Леклер (67)Ferrari (241)

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