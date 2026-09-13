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«Мы добились максимума»: Шарль Леклер

Льюис Хэмилтон сошёл на Гран-при Испании из-за отказа тормозов Ferrari, а Шарль Леклер занял четвёртое место, назвав результат максимально возможным для команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.09.2026, 20:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонка в Испании стала первой в текущем сезоне, в которой Льюис Хэмилтон не смог добраться до финиша. Семикратный чемпион мира сошёл вскоре после старта из-за отказа тормозов на его Ferrari SF-26.

Шарль Леклер занял четвёртое место и заявил, что в сложившихся обстоятельствах это был максимально возможный результат.

Шарль Леклер (4-й): «Гонка прошла хорошо, и мы добились максимально возможного результата, принимая во внимание тот факт, что на этой трассе сложно обгонять. Команда хорошо поработала со стратегией, подстраиваясь под события на трассе.

Мы решили воспользоваться шансом и дождаться автомобиль безопасности ближе к концу гонки, но он так и не выехал. Если бы мы придерживались противоположной стратегии, я бы всё равно финишировал четвёртым, так что в любом случае мы выжали из гонки максимум.

Теперь нас ждёт небольшой перерыв перед следующим этапом в Баку на трассе, которая мне всегда нравилась».

Льюис Хэмилтон (сход): «В первую очередь хочу сказать огромное спасибо всей команде за проделанную работу в этот уик-энд. Мы могли побороться за высокий результат, и машина была быстра.

К сожалению, уже в самом начале гонки возникли проблемы с тормозной системой, из-за которых для меня гонка закончилась досрочно. Это особенно обидно, если учесть, сколько усилий было вложено в подготовку к этапу на трассе и на базе.

Теперь всё наше внимание на следующей гонке. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуться более сильными».

Источник

Льюис Хэмилтон (436)Шарль Леклер (306)Ferrari (1021)

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