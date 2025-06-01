Преимущества автомобильной безопасности, согласно Шарлю Леклеру

В последнем Гран При в Барселоне гонщик Формулы 1 Шарль Леклер сумел подняться на подиум второй раз подряд и уже третий раз в этом сезоне, финишировав на третьем месте. Его напарник по команде Ferrari - Льюис Хэмилтон - заработал ценные очки, финишировав шестым. Благодаря этим результатам Ferrari продвинулась на второе место в общекомандном зачёте, обогнав Mercedes и Red Bull Racing.

Шарль Леклер, занявший третье место, поделился своими впечатлениями: "Борьба с Максом на стартовой прямой? Мы много боролись на трассе, я был в слип-стриме за ним. Макс пытался заставить меня сместиться внутрь, но я не собирался этого делать, старался оттолкнуть его в другую сторону.

Мне нужно было добиться того, чтобы он отступил влево, был небольшой контакт, но, к счастью, обошлось без последствий.

Я доволен результатом. Я пожертвовал квалификацией, чтобы иметь лучший выбор шин на гонку. Я не мог предугадать, оправдается ли мой выбор, но я решился на это. Кажется, что в обычной гонке я бы финишировал четвертым, но мне повезло со входом машины безопасности".

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