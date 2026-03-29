Шарль Леклер: "Мне не повезло с автомобилем безопасности"

В Гран-при Японии пилот команды Ferrari Шарль Леклер завершил гонку на третьей позиции, тем самым обеспечив своей команде уже третий подиум в этом сезоне.

На последних кругах трассы монегаск сумел в напряженной борьбе обойти напарника Льюиса Хэмилтона. В завершающей фазе гонки Леклер также успешно удержал позади Джорджа Расселла, не позволив пилоту Mercedes выйти вперед.

Льюис Хэмилтон в этой гонке финишировал шестым. Этот результат стал для британца худшим за весь текущий сезон Формулы-1.

После финиша Шарль Леклер отметил, что гонка была очень напряженной. Пилот рассказал, что выезд автомобиля безопасности оказался для него не слишком удачным моментом, поскольку из-за него он оказался в невыгодном положении по отношению к Кими и Льюису. Тем не менее, Леклер не сбавлял темпа и следил за состоянием своих шин до самого финиша.

Пилот Ferrari добавил, что, несмотря на некоторые сложности, резина сохранялась в хорошем состоянии, и благодаря этому он сумел остаться в достаточно выгодной позиции, чтобы бороться за подиум. Леклер признал, что немного не хватило времени, чтобы догнать Оскара, но назвал прошедшую гонку интересной и захватывающей.

Новость дополняется