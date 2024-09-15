Шарль Леклер: Нам нужно признать, что McLaren и Оскар показали себя лучше.

Шарль Леклер четвёртый раз подряд начал с первого места на Гран При Баку. Во время старта гонки он удерживал лидерство, однако на 20 круге его опередил Оскар Пиастри, и пилот из Монако, несмотря на все свои усилия, не смог вернуть свою позицию.

Его напарник по команде Ferrari - Карлос Сайнс, столкнулся с Серхио Пересом на 50-м круге, борясь за третью строчку, и вынужден был покинуть гонку.

Шарль Леклер отметил: «Как только мы поставили жесткие шины, я понял, что шансы на победу миновали. На средних шинах автомобиль был быстрее, но из-за ограниченной практики на длинных заездах в свободных заездах, мы выбрали настройки, которые сделали сложным контроль за износом шин во время гонки».

«Особенно затруднительно было на жестких шинах. Я боролся с износом задних шин и на последних кругах мог оказаться в барьере на повороте, это было очень близко».

«McLaren и Оскар справились отлично и проявили себя лучше нашей команды. Мне очень жаль за Карлоса. Надеюсь, что у него все в порядке, но это был не лучший день для нас».

«Я считаю, что машины McLaren были настроены на меньший уровень аэродинамического сопротивления, поскольку они были очень быстрыми на прямых участках. Я не мог добраться достаточно близко к Оскару, чтобы начать наступление, но на самом деле, гонка была проиграна, когда я не смог удержать его на конце прямой. Иногда бывают ошибки, но я извлеку из этого уроки».

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