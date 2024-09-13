Шарль Леклер: Инцидент не помешал мне проехать далеко

Шарль Леклер показал отличный результат на пятничных тренировках в Баку и рассчитывает на успешное выступление в квалификации. Гонщик команды Ferrari оказался на первом месте.

«Сегодня я показал лучшее время, но из-за инцидента в первой тренировке и проблем с рулевым управлением во второй, проехал не так много кругов. Теперь важно без проблем провести субботнюю тренировку и хорошо подготовиться к квалификации», - отметил Леклер.

Пилот команды McLaren, Карлос Сайнс, финишировал четвертым. «Типичная сложная пятница в Баку. Сначала не хватало сцепления, потом состояние трассы стало улучшаться, но мы всё равно ехали на четыре-пять секунд медленнее, чем в прошлом году, поэтому было сложно оценить баланс. Тем не менее, между сессиями мы добились прогресса и надеемся завтра сделать следующий шаг, чтобы хорошо провести квалификацию», - поделился своими впечатлениями Сайнс.