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Шарль Леклер: Инцидент не помешал мне проехать далеко

Шарль Леклер показал отличный результат на пятничных тренировках в Баку и рассчитывает на успешное выступление в квалификации. Гонщик команды Ferrari оказался на первом месте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.09.2024, 20:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Шарль Леклер показал отличный результат на пятничных тренировках в Баку и рассчитывает на успешное выступление в квалификации. Гонщик команды Ferrari оказался на первом месте.

«Сегодня я показал лучшее время, но из-за инцидента в первой тренировке и проблем с рулевым управлением во второй, проехал не так много кругов. Теперь важно без проблем провести субботнюю тренировку и хорошо подготовиться к квалификации», - отметил Леклер.

Пилот команды McLaren, Карлос Сайнс, финишировал четвертым. «Типичная сложная пятница в Баку. Сначала не хватало сцепления, потом состояние трассы стало улучшаться, но мы всё равно ехали на четыре-пять секунд медленнее, чем в прошлом году, поэтому было сложно оценить баланс. Тем не менее, между сессиями мы добились прогресса и надеемся завтра сделать следующий шаг, чтобы хорошо провести квалификацию», - поделился своими впечатлениями Сайнс.

Источник

Карлос Сайнс-младший (87)Шарль Леклер (55)Ferrari (207)

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