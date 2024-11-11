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Почему россияне отказываются от автомобилей с вариаторами: мнение сервисмена

В 90-х годах вариаторы стали популярны на автомобилях, хотя имели проблемы с перегревом и поломками на небольших расстояниях. Ремонт трансмиссии также вызывал некоторые трудности из-за отсутствия оперативного доступа к запчастям.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.11.2024, 09:03·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В 90-х годах вариаторы стали популярны на автомобилях, хотя имели проблемы с перегревом и поломками на небольших расстояниях. Ремонт трансмиссии также вызывал некоторые трудности из-за отсутствия оперативного доступа к запчастям.

С течением времени технология вариаторов значительно усовершенствовалась. Однако и по сей день существуют модели, установка которых лучше воздержаться. В частности, коробки передач на Audi A5 и кроссоверах Nissan Qashqai с 1,6-литровыми двигателями имеют низкий ресурс. Также проблемы с вариаторами испытывают владельцы Nissan Juke. Хотя вариаторы CVT TR580 от Subaru в целом имеют положительные отзывы, но некоторые проблемы могут возникнуть после 130 тысяч километров пробега.

Эксперты признали коробки от японской компании Aisin наиболее надежными. Они устанавливаются на моделях Toyota. Также долговечными считаются вариаторы Jatco CVT, которые используются в автомобилях Mitsubishi и Nissan.

Покупателям подержанных автомобилей с пробегом 130 000 километров стоит учитывать, что в скором времени может потребоваться дорогой ремонт трансмиссии.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось о завышенном налоге на гибридные автомобили в России. Владельцы таких машин облагаются четырежды большей суммой, чем они предполагали.

Уточнение: Вариа́тор (лат. variātor «изменитель») — устройство, регулирующее передачу крутящего момента и способное изменять передаточное отношение в определенном диапазоне.

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