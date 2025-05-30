Сервис роботакси от Amazon еще не готов: "одного такое такси устроило аварию"

По информации Национальной администрации безопасности дорожного движения США, роботакси, находившееся в режиме ожидания, столкнулось с водителем скутера. В результате человек получил незначительные травмы, упав на землю возле автономного автомобиля, который затем начал движение, не обнаружив его.

Следует отметить, что роботакси не наехало на водителя скутера, однако пострадавший получил небольшие повреждения. В связи с этим инцидентом была временно остановлена эксплуатация беспилотных автомобилей для проведения внутреннего расследования.

Издание carscoops сообщило, что в результате проверки было выяснено, что автомобиль, находясь на паузе, все равно может медленно двигаться или готовится к продолжению движения. При этом машина может не замечать других участников дорожного движения, особенно тех, кто находится вблизи от нее. Программное обеспечение позволяет автомобилю двигаться вперед, если не обнаруживает "серьезных" препятствий.

Фото: Carsweek.ru

Это происходит на скорости менее 1,1 мили в час (0,5 м/с). Zoox уже исправила эту проблему путем обновления программного обеспечения, которое успешно прошло проверку как в виртуальной среде, так и на дороге. На прошлой неделе было осуществлено обновление ПО всех 270 роботакси, и работа была возобновлена.

Фото: Carsweek.ru

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