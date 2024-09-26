Серхио Перес заявляет, что не собирается завершать карьеру

На днях появились новые данные относительно будущего гонщика Серхио Переса. В ходе интервью испанскому телеканалу DAZN, которое состоялось в Сингапуре, пилот команды Red Bull Racing заявил, что не собирается завершать карьеру в Формуле 1 после завершения текущего сезона.

Согласно словам Серхио Переса, за последние полгода он думал об уходе из мира автоспорта, однако принял решение продолжить выступления. «В конце концов, уйти – самый простой путь. В каком-то смысле это означало бы, что я сдался. Но я так никогда не сделаю, поскольку не прощу себя», - подчеркнул гонщик.

Перес отметил, что хочет завершить карьеру в автоспорте по своей инициативе, когда почувствует, что пришло время, и не желает, чтобы кто-то другой диктовал ему условия. «Моя задача заключается в том, чтобы самостоятельно определять своё будущее», - добавил он.

Гонщик также подчеркнул, что он мотивирован и готов продолжать выступления в Формуле 1, так как это приносит ему удовольствие. У него остаётся два года по текущему контракту, и он понимает, что конец карьеры приближается. Несмотря на напряжённый график из-за 24 Гран При в календаре, Перес намерен выступать как минимум ещё два сезона. Однако гонщик не видит себя продолжающим карьеру в Формуле 1 дольше этого срока.