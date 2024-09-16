Серхио Перес: "Я мог бы побороться за победу"

Гран При Азербайджана завершился не лучшим образом для гонщика Серхио Переса из команды Red Bull Racing. На пятидесятом круге он столкнулся с пилотом из команды Ferrari – Карлосом Сайнсом. Перес уверен, что мог бы бороться за победу с Оскаром Пиастри, если бы не потерял время за Ландо Норрисом.

Серхио Перес поделился своим разочарованием после гонки: "Ландо удерживал меня, и из-за этого я потерял несколько секунд. Это помешало мне догнать Пиастри. Кроме того, следование в следе за другим автомобилем сказалось на состоянии моих шин".

Гонщик уверен, что у него была возможность победить, поэтому итог гонки его глубоко разочаровал. Однако он отметил, что вернулся к высокой скорости благодаря новым улучшениям. Теперь предстоит ещё много работы, поскольку возникли проблемы у его напарника Макса Верстаппена.

Серхио Перес также прокомментировал столкновение с Карлосом Сайнсом: "Я очень расстроен тем, как закончился этот уик-энд для нас с обоими. Мы были очень близко друг к другу на трассе, и, к сожалению, произошло столкновение. Карлос не заметил моего автомобиля, когда смещался в сторону".

Перес выразил сожаление, что столкнулся именно с Сайнсом: "Карлос – последний гонщик, с кем бы я хотел столкнуться. Нам обоим не повезло в этот уик-энд".