Red Bull сохранит форму даже после ухода Ньюи, - утверждает Серхио Перес.

Накануне сообщили об уходе Эдриана Ньюи из команды Red Bull Racing. Многие выразили опасения относительно будущих результатов команды, но на пресс-конференции FIA в Майами гонщик Серхио Перес заявил, что не считает это негативным событием.

Серхио Перес подчеркнул: "Уход специалиста уровня Ньюи всегда негативно сказывается на команде. Эдриан был моим хорошим другом, мы провели великолепное время вместе. Однако так бывает в жизни. Посвятив двадцать лет Red Bull, возможно, он просто захотел изменить сферу деятельности".

Гонщик выразил уверенность в будущем Red Bull Racing: "Наша команда останется сильной. У нас великолепная организация, талантливые инженеры и аэродинамисты. Мы уверены в завтрашнем дне. Успех зависит не от одного человека, а от всего коллектива".

Слова Переса подтвердил Кристиан Хорнер: "Мы хорошо подготовились к уходу важных специалистов. У нас кроме ключевых сотрудников есть множество талантливых специалистов, работающих рука об руку с руководством".

Отвечая на вопрос о возможном уходе Макса Ферстаппена из команды, Перес заявил: "Все в нашей команде преданы делу. Мы проводим отличный сезон, и у нас светлое будущее перед глазами. Хотя перемены случаются, я уверен, что нам и дальше удастся сохранить стабильность".

Говоря о контракте на следующий год, Перес отметил, что сейчас это не его главное беспокойство: "Пока не подписаны все бумаги, нельзя быть уверенным в своем будущем. На данный момент мой приоритет – готовность к гонкам и сама гонка".

Ситуация на рынке пилотов в этом сезоне начала активно развиваться после перехода Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Все ищут наилучшие варианты для себя, но Серхио Перес уверен, что подписание нового контракта только вопрос времени, так как сейчас основное внимание сосредоточено на гонках и подготовке к ним.