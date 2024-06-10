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Серхио Перес начнет гонку в Барселоне с третьего ряда на старте

Инцидент на Гран При Канады привёл к наказаниям для Серхио Переса и команды Red Bull Racing. Стюарды вынесли решение оштрафовать мексиканского пилота и его команду за опасное поведение на трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.06.2024, 14:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

Инцидент на Гран При Канады привёл к наказаниям для Серхио Переса и команды Red Bull Racing. Стюарды вынесли решение оштрафовать мексиканского пилота и его команду за опасное поведение на трассе.

Серхио Перес был наказан лишением трёх позиций на старте предстоящего этапа в Барселоне. Виной ему было продолжение движения после вылета во время гонки, несмотря на серьёзные повреждения машины.

Кроме того, команда Red Bull Racing также была оштрафована. Она получила штраф за инструктаж гонщику вернуться на бокс, чтобы избежать возможного выезда на трассу автомобиля безопасности. За это нарушение команде придётся заплатить 25 тысяч евро в пользу FIA.

Источник

Red Bull Racing (116)FIA (73)Серхио Перес (45)

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