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Серхио Перес: У нас есть шанс изменить сезон

В текущем сезоне гонок Формулы-1 пилот команды Red Bull, Серхио Перес, испытывает трудности и признается, что уступает своему напарнику Максу Ферстаппену. Жалуясь на неполадки в машине, он ранее не вызывал у коллег убедительных аргументов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.09.2024, 10:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

В текущем сезоне гонок Формулы-1 пилот команды Red Bull, Серхио Перес, испытывает трудности и признается, что уступает своему напарнику Максу Ферстаппену. Жалуясь на неполадки в машине, он ранее не вызывал у коллег убедительных аргументов.

Однако после того, как проблемы на трассе начали проявляться и у Ферстаппена, в команде наконец признали, что затруднения реально существуют. Перес отметил: «Некоторые инженеры после Монцы подходили ко мне и в каком-то смысле извинялись, поскольку теперь им стало гораздо понятнее, о каких проблемах я говорил».

На протяжении сезона мексиканский гонщик столкнулся с недостатками управления болидом, что сильно ограничивало его возможности на трассе, лишая комфорта во время заездов. «В начале года у меня были серьезные проблемы с управлением, я не мог себя чувствовать уверенно на трассе. Когда теряешь контроль на въезде в поворот, невозможно дать сто процентов газу», - признался Серхио.

Теперь, когда команда выявила и приняла сложности, они уже ведут работу по их устранению. Пилот ощущает поддержку от коллектива и верит, что, разобравшись в проблемах, они смогут изменить ход сезона в лучшую сторону. «Теперь мы знаем, с чем имеем дело, и движемся в правильном направлении, я уверен, что мы можем изменить атмосферу в гонках в нашу пользу», - заверил Перес.

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