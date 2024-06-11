Легендарный пилот Формулы-1 Сэр Джеки Стюарт отмечает свое 85-летие

Сегодня в свете спортивных новостей особое внимание уделено Джеки Стюарту – сэру Джеки Стюарту, легендарному трехкратному чемпиону мира, который отмечает свой 85-летний юбилей. За годы своей выдающейся карьеры он оставил неизгладимый след в истории автоспорта. О его достижениях написаны книги, сняты документальные фильмы, однако хочется вспомнить один эпизод из его биографии, который оказал значительное влияние на современную Формулу 1.

Это был 1996 год, когда Джеки Стюарт вместе со своим сыном, Полом Стюартом, основал команду Stewart Grand Prix, которая дебютировала в чемпионате мира в 1997 году. Через некоторое время команду приобрела корпорация Ford, и она была переименована в Jaguar. В 2004 году команда вновь сменила владельца и под новым именем - Red Bull Racing - вышла на старт следующего сезона.

За время своего существования гонщики этой команды семь раз завоевывали титул чемпиона мира, шесть раз команда выигрывала Кубок конструкторов. Однако редко вспоминают истоки этой команды из Милтон-Кинса, которые связаны с именем Джеки Стюарта.

В его родной Шотландии запланирована особая акция в его честь: поклонники автоспорта соберутся в Левенгров-парке городка Дамбартон, месте рождения будущего великого гонщика, чтобы провести пешеходный маршрут длиной в 1973 метра - в честь года, когда он завоевал свой третий титул.

Мероприятие также будет иметь благотворительную составляющую: участники соберут пожертвования в пользу фонда Race Against Dementia («Гонка против деменции»), основанного самим Джеки Стюартом после диагноза его супруге.

Учитывая предпочтения сэра Джеки в плане одежды, где он всегда предпочитает традиционный шотландский орнамент тартан, участникам акции также рекомендовано учесть это в выборе одежды.

Почетное признание и поддержку заслуживает любой спортсмен на своей родине. Коллектив F1News.ru присоединяется ко всем поздравлениям, адресованным легенде шотландского автоспорта Джеки Стюарту, который всегда будет помнен в Формуле 1 как личность, внесшая огромный вклад в улучшение безопасности в мире автоспорта.