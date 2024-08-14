Дайте своему ребенку возможность покататься на этом милом додж-чарджере-джуниоре!

В НХРА Jr. Drag Racing League появилось новое композитное кузовное покрытие для Dodge Charger.

Теперь его можно приобрести через Direct Connection по цене $3,765.

Автомобили в этой лиге могут разгоняться до скорости до 85 миль в час.

Совсем скоро на улицах появится новое поколение Dodge Charger, возрожденное в качестве электромобиля. Также скоро выйдет версия на бензине с шестицилиндровым двигателем, но если вам по размерам подходит, то новый Charger, работающий на топливе, можно приобрести уже сейчас.

Это — новый Dodge Charger Junior Roadster, доступный в виде кузова через Direct Connection. Это полумасштабная реплика полноразмерной NHRA Funny Car, выполненная в стиле новой модели автомобиля, вплоть до логотипа Fratzog на решетке. Он изготовлен из композитных материалов, весит менее 30 фунтов и предназначен для мини-драгстера с колесной базой 85,5 дюйма.

Это очень конкретные размеры, но у них есть своя причина. НХРА Jr. Drag Racing League — это настоящая серия, открытая для детей от 5 до 17 лет. Чем старше ребенок, тем выше скорость, и эти маленькие драгстеры могут проходить по полосе с поразительной быстротой. В верхней комплектации они могут пройти отрезок в 7,90 секунды на восьмую милю, достигая при этом скорости 85 миль в час. В нижнем диапазоне эти драгстеры все равно разгоняются до 45 миль в час. И теперь вы можете сделать это с новым кузовом Dodge Charger.

Все автомобили в НХРА Jr. Drag Racing League используют одноцилиндровые двигатели, хотя в зависимости от класса допускаются модификации и гоночное топливо для увеличения мощности. Начальные затраты на мини-драгстеры обычно составляют около $5,000; Direct Connection указывает, что только новый кузов Charger стоит $3,765. Недавно он был представлен публике на мероприятии Dodge Roadkill Nights перед Woodward Dream Cruise, и уже доступен к заказу.