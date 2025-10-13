В Китае запускают стильный семейный минивэн на 7 мест за 1,2 млн рублей

В Китае стартовали предварительные продажи нового бюджетного минивэна Wuling Xingguang 730. Как сообщает издание Autohome.cn, официальное появление новинки в автосалонах страны запланировано на 15 октября.

Wuling Xingguang 730 станет одним из наиболее доступных вариантов в своем сегменте. Для покупателей предусмотрено четыре различных модификации, включая версии с бензиновым двигателем, гибридной установкой и полностью электрической трансмиссией.

Гибридная версия способна преодолеть до 125 километров на одной электротяге, а полностью электрический вариант рассчитан на запас хода до 500 километров. Новый минивэн позиционируется как среднеразмерный MPV и построен на фирменной платформе Tianyu.

Внешне автомобиль отличают выразительные прямоугольные фары с дневными ходовыми огнями. Варианты с бензиновым двигателем оснащаются радиаторной решеткой с сетчатым узором, а электрическая версия получила черную глянцевую переднюю панель. Габариты минивэна составляют 4,91 метра в длину при колесной базе 2,91 метра.



Фото: Carsweek.ru

В числе особенностей модели — боковые раздвижные двери с электроприводом и четыре цветовых решения кузова: черный, серый, белый и сложный фиолетовый оттенок под названием «Twilight purple». Интерьер выполнен в минималистичном стиле: лаконичный кокпит, цифровая приборная панель с «плавающим» дисплеем, мультимедийная система с экраном 12,8 дюйма и двухцветная отделка салона (орехово-коричневая либо теплая песочно-коричневая гамма).

Салон рассчитан на семь мест и выполнен по схеме 2+2+3. Все кресла можно регулировать, а передние сиденья складываются на 180°, что обеспечивает дополнительное пространство для отдыха. В салоне предусмотрено 25 различных отсеков для хранения вещей, а третий ряд кресел выполнен по технологии magic folding. Объем багажного отделения составляет от 315 до 1202 литров в зависимости от конфигурации.

По информации местных профильных изданий, стартовая цена на новинку ожидается на уровне 15 000 долларов, что эквивалентно примерно 1,22 миллиона рублей.



Фото: Carsweek.ru



