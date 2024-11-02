Цена семиместного гибридного кроссовера Evolute снизилась на более чем полмиллиона рублей. Сколько стоит этот автомобиль?

В Липецкой области на заводе «Моторинвест» стало доступно к покупке семиместное электромобиль Evolute i-Space по более привлекательной цене. Хотя цены официально не изменились, появившаяся возможность получить прямую скидку позволяет сэкономить на приобретении более полумиллиона рублей. Об этом сообщает ресурс «Автоновости дня», сославшись на прайс-листы Evolute.

Теперь, согласно информации, приобрести i-Space в стандартной комплектации «Комфорт», представленной на рынке в начале текущего месяца, позволяет сократить расходы на 761 тысячу рублей. В версии «Премиум» доступная скидка составляет 561 тысячу рублей, что снижает стоимость автомобиля до 2 499 000 и 2 899 000 рублей соответственно.

Стоит отметить, что базовая комплектация Evolute i-Space включает в себя полностью светодиодное освещение, люк в крыше, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, электрорегулировку сидений водителя и переднего пассажира с шестью и четырьмя настройками соответственно, а также много других опций.

Кроме этого, автомобиль оснащен парктрониками, камерой заднего вида, круиз-контролем, а также рядом систем безопасности, таких как фронтальные и боковые подушки безопасности. В салоне использована экокожа с деревянными и алюминиевыми вставками.

Evolute i-Space получил гибридную силовую установку, включающую электрический двигатель с 178 лошадиными силами (300 Нм) на передней оси и аккумулятор емкостью 17,52 кВт*ч. Для зарядки аккумулятора используется 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 110 л.с. В сумме система обладает мощностью 287 л.с. и крутящим моментом 435 Нм.

Ускорение до 100 км/ч занимает у i-Space 7,4 секунды, а при полностью заряженной батарее и полном баке машина может проехать 1150 километров. На одном заряде Evolute способен проехать до 87 километров, а время полной зарядки от суперзарядки составляет всего четыре часа.

Недавно ресурс "Автоновости дня" рассказывал о стоимости владения Evolute i-Space при использовании в Москве и среднегодовом пробеге 15 тысяч километров. Аналитики НАПИ оценили все расходы на эксплуатацию автомобиля.