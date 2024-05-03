Сэм Майкл: Никто не может соперничать с Эдрианом Ньюи

Австралийский инженер Сэм Майкл долгое время проработал в королевском гоночном классе. Его путь начался в команде Lotus в 1993 году, затем он перешёл в Jordan, а после – в Williams. В 2004 году он возглавил технический отдел Williams, а перед уходом из Формулы 1 в 2014 году занимал пост спортивного директора McLaren.

После ухода из мира Формулы 1 Майкл вернулся на родину и приступил к работе над другими проектами, включая сотрудничество с одной из команд серии Supercar.

В интервью Speedcafe Сэм Майкл поделился мнением о предстоящем уходе Эдриана Ньюи из Red Bull Racing.

«Репутация Эдриана говорит сама за себя, – подчеркнул инженер. – С каждой командой, в которой он работал, он добивался выдающихся результатов. Никто не может сравниться с его профессионализмом. На его машинах различные коллективы и гонщики регулярно завоевывали чемпионские титулы. Я уверен, что он достигнет успеха и в новой команде, к которой присоединится в следующей главе своей карьеры».

«Кроме того, Эдди Джордан занимается его уходом из Red Bull, поэтому его дела находятся в надежных руках. Эдди – настоящий мастер в заключении соглашений, поэтому я уверен, что он уладит все в лучшем виде».

Тем не менее, сам Эдди Джордан высказал сомнения относительно продолжения Эдрианом Ньюи работы в Формуле 1: «Я думаю, что скорее всего он сделает перерыв в своей карьере. Я сильно сомневаюсь, что в данный момент он ведет переговоры о новом трудоустройстве».