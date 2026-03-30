Как УАЗ испытывает на прочность обновлённый «Патриот» 2026 года: раскрыты секреты внедорожника

Ульяновский автомобильный завод начал ресурсные испытания модернизированной версии внедорожника УАЗ «Патриот». В настоящее время в тестировании задействованы четыре опытных образца, каждому из которых предстоит преодолеть дистанцию в 100 тысяч километров. На двух автомобилях специалисты проверяют работу каталитического нейтрализатора, еще два прототипа участвуют в испытаниях основных силовых агрегатов машины.

По информации, предоставленной «Известиям» пресс-службой УАЗа, два обновленных «Патриота» проходят пробеговые испытания, в рамках которых сотрудники завода оценивают эффективность каталитического нейтрализатора. Для этого через каждые 10–15 тысяч километров в лаборатории испытательного центра «Мотор» Заволжского филиала УАЗ выполняются замеры токсичности.

Оставшиеся два внедорожника проходят отдельный комплекс испытательных мероприятий, направленных на проверку надежности двигателя, трансмиссии и раздаточной коробки. В ходе испытаний автомобили эксплуатируются на маршрутах с различными сложностями: от разбитых дорог до участков с вязким грунтом и полноценным бездорожьем. Представители завода отметили, что на данный момент серьезных технических проблем не зафиксировано, однако тесты продолжаются.

Ранее, в конце февраля, Ульяновский автозавод сообщил об успешном завершении зимних калибровочных испытаний автомобилей УАЗ с новым двухлитровым дизельным двигателем. Ожидается, что этот двигатель начнут устанавливать на модели «Патриот», «Пикап» и «Профи» с 2026 года. Испытания проводились в различных климатических условиях: в жарком климате Элисты, в высокогорных районах Кисловодска и Приэльбрусья, а также при низких зимних температурах в Ульяновске и Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что обновленный УАЗ «Патриот» выйдет позже первоначально заявленного срока — выпуск рестайлинговой версии ожидается до третьего квартала 2026 года. В пресс-службе предприятия пояснили, что задержка связана с планами по одновременному обновлению всей линейки автомобилей, созданных на базе «Патриота».

Автор: Иван Бахарев