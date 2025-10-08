Засекреченный Genesis GV70: запас хода 900 км — «Tesla в шоке»

В сети появились новые шпионские фотографии прототипа, который может изменить представление об автомобилях класса SUV. Снимки тестируемого Genesis GV70, сделанные на юге Испании, опубликовал автомобильный блог thekoreancarblog.

Испытуемый автомобиль обозначен наклейкой HEV, указывающей на гибридную электрическую версию. Однако специалисты предполагают, что перед ними первый EREV в истории бренда Genesis.

Технология EREV — это расширенный диапазон электромобиля. Ключевая особенность заключается в том, что основное движение обеспечивается электромоторами, а компактный бензиновый двигатель используется исключительно для подзарядки батареи, когда её заряд снижается.

Такой подход позволяет сохранять нулевые выбросы при передвижении по городу, а также избавляет от ограничений, связанных с дальними поездками. По сути, это промежуточное решение между классическими бензиновыми моделями и полностью электрическими машинами, сочетающее экологичность и практичность.

Что касается самого Genesis GV70, согласно отраслевым источникам, новая версия может появиться в декабре 2026 года и будет построена на модернизированной платформе E-GMP. Под капотом ожидаются электромоторы в сочетании с небольшим бензиновым генератором, что позволит увеличить запас хода до 900 километров.

На опубликованных фото отчетливо видны как аккумуляторная батарея, так и выхлопная система, что характерно для автомобилей с технологией EREV. Genesis намерена всерьёз конкурировать с Tesla и другими ведущими производителями электрокаров.

Если представленные изображения действительно предвосхищают крупные перемены, то 2026 год может стать для бренда переломным.