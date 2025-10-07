Как сломанный микрокар в 1970-х стал основой легендарного японского бренда

Япония известна своей разветвленной дорожной сетью, протянувшейся на 1,2 миллиона километров, по которой ежедневно передвигается около 82 миллионов автомобилей. Несмотря на столь впечатляющую плотность транспорта, особенно в крупных городах, японские дороги не захлебываются в пробках. Во многом этому способствует уникальное изобретение японской автомобильной индустрии – кей-кары, появившиеся в 1950-х годах и до сих пор являющиеся важной частью повседневной жизни в стране.

Эти небольшие автомобили стали настоящим спасением для миллионов японцев. Благодаря своим скромным размерам и техническим особенностям, кей-кары позволили обойти многочисленные ограничения, которые сковывали развитие традиционного автопрома. В условиях, когда мировой тренд двигался в сторону всё более крупных машин, японский подход позволил сохранить мобильность и доступность личного транспорта для широкой аудитории.



Фото: Carsweek.ru

Рождение идеи: кей-кары как спасение после войны

История кей-каров началась в 1949 году, когда Япония только начинала восстанавливаться после Второй мировой войны. В стране ощущалась острая нехватка ресурсов, а покупка обычного автомобиля была недоступна для большинства семей. Тогда был введён специальный класс транспортных средств с ограничениями по объёму двигателя — до 150 кубических сантиметров для четырехтактных моторов и до 100 для двухтактных. К середине 50-х годов этот лимит увеличили до 360 кубиков.

В 1958 году появился первый массовый хит — Subaru 360, рассчитанный на четырёх человек и отличавшийся миниатюрными габаритами. Благодаря таким автомобилям страна смогла решить транспортные проблемы, позволив гражданам свободно перемещаться по доступной цене.



Фото: Carsweek.ru

Эволюция и иконы: от миниатюр к легендам

К началу 1990-х годов объем двигателя кей-каров вырос до 660 кубических сантиметров, производители начали оснащать их турбонаддувом, что позволило сочетать экономичность и достойную мощность. На рынке появились культовые модели: Suzuki Cappuccino, Autozam AZ-1, Honda Beat. Хотя официальный лимит мощности не устанавливался, негласное соглашение ограничивало её на отметке 63 лошадиные силы.

С 1998 года размеры кей-каров стандартизированы: длина — не больше 3,4 метра, ширина — до 1,48 метра, высота — до 2 метров. Такие автомобили не соответствуют строгим международным требованиям безопасности, однако это не мешает их популярности в Японии, где на их долю приходится более трети всех новых продаж. Любопытно, что до появления кей-каров существовала категория микрокаров, для управления которыми даже не требовались водительские права.



Фото: Carsweek.ru

В 1970-х микрокары стали настоящим феноменом, а особое место на этом рынке заняла компания Mitsuoka Motor, известная своим креативным подходом к дизайну.

Mitsuoka: от импорта к микро-революции

Изначально Mitsuoka занималась импортом и обслуживанием европейских автомобилей, но основатель компании Сусуму Мицуока давно мечтал о собственном автопроизводстве. Шанс реализовать задумку представился в конце 1970-х, когда один из клиентов принес в мастерскую итальянский микрокар Casalini Sulky. Из-за отсутствия запчастей было принято решение создать аналог своими силами.



Фото: Carsweek.ru

В 1982 году Mitsuoka представила свою первую самостоятельную модель – BUBU Shuttle-50. Этот автомобиль отличался простотой конструкции: 50-кубовый двигатель, привод на одно заднее колесо, а передние служили для рулевого управления. Машина управлялась как мопед, а для вождения требовалась только мопедная лицензия.

Особенность конструкции позволяла использовать BUBU Shuttle-50 людям с ограниченными возможностями — задняя дверь открывалась с помощью рампы, а габариты позволяли парковать автомобиль даже в квартире. В том же году компания представила более аэродинамичную модель BUBU 501, а в 1985 году линейку пополнил BUBU 505-C, стилизованный под Morgan Roadster. Несмотря на переход к полноценным автомобилям, микрокары Mitsuoka выпускались вплоть до 2007 года, оставаясь востребованными за счёт своей экономичности и простоты.



Фото: Carsweek.ru

Эти необычные машины оказались востребованы благодаря своей легкости и маневренности, а также доступности мопедной лицензии.

Закат эры и возрождение через страсть

Популярность микрокаров сохранялась до конца 1980-х годов, пока изменения в законодательстве не потребовали получения полноценного водительского удостоверения и повышения стандартов безопасности. Это резко снизило спрос на микрокары. Однако энтузиаст Каору Хасегава из Вакаямы решил сохранить память об этих уникальных автомобилях. Около тридцати лет назад он приобрёл свой первый микрокар, восстановил его и вскоре увлекся коллекционированием других моделей.



Фото: Carsweek.ru

Сегодня в коллекции Хасегавы собраны десятки микрокаров, включая редкие японские и европейские экземпляры, такие как Cassalini Sulky и All Car Snuggy Charly. По его словам, главными достоинствами микрокаров были низкая стоимость, компактность и простота эксплуатации. Однако после ужесточения правил большинство дилеров прекратили продажи, переключившись на кей-кары.

Хасегава активно делится своим увлечением в социальных сетях, рассказывая о редких находках и истории микрокаров, и его коллекция постоянно пополняется новыми уникальными экземплярами.



Фото: Carsweek.ru

Музей WAZUKA: дом для маленьких шедевров

Вдохновленный интересом со стороны энтузиастов, Каору Хасегава открыл WAZUKA Microcar Museum. Музей расположен в обычном гараже на первом этаже дома в городе Кайнан, префектура Вакаяма. Над гаражом находится квартира Хасегавы, наполненная сувенирами, а внутри музея – особая атмосфера и коллекция необычных автомобилей.

Все экспонаты представлены в оригинальном виде, среди них — самые редкие модели, собранные по всей Японии. Коллекцию помогают поддерживать единомышленники: Синтиро Кубо с BUBU 505C, Кай Курамоти с удлинённым Casalini Sulky, Такаюки Терамура с низко посаженным Sulky.



Фото: Carsweek.ru

Посетители музея отмечают, что микрокары вызывают неподдельный интерес у прохожих, когда четыре таких машины спокойно помещаются на парковке перед магазином и разгоняются до 65-85 км/ч. Несмотря на то, что до музея непросто добраться – из Токио путь занимает семь часов, а из Осаки – два, – Хасегава продолжает развивать проект, стремясь сохранить историю микрокаров для будущих поколений.

Он постоянно пополняет коллекцию и поддерживает автомобили в рабочем состоянии, считая музей воплощением своей мечты.



Фото: Carsweek.ru

История кей-каров и микрокаров наглядно демонстрирует, как инновационные решения могут менять облик транспорта. Для Японии эти скромные машины стали не только способом решения транспортных задач, но и символом национальной изобретательности. А музей WAZUKA напоминает: страсть одного человека способна сохранить целую эпоху автомобильной истории.

Источник: speedhunters.com. Фото: Carsweek.ru.