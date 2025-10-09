Главная Новости Jetta VS5: «Немецкое качество» и «китайский расход» всего 6,5 л/100 км
Jetta VS5: «Немецкое качество» и «китайский расход» всего 6,5 л/100 км

Jetta VS5 Good Luck Edition сочетает немецкое качество, экономичный турбомотор, интеллектуальный парковщик и встроенное караоке для водителей Китая.
Иннокентий Петров
09.10.2025, 11:12·3 мин
Фото: Carsweek.ru

В Китае бренд Jetta, входящий в состав концерна Volkswagen, представил новую специальную версию своего кроссовера VS5 под названием Good Luck Edition, что можно перевести как «автомобиль удачи». Производитель отмечает, что данный вариант сочетает проверенное немецкое качество с оригинальными функциями, которые делают каждую поездку более комфортной, безопасной и необычайно увлекательной.

Что нового под капотом и в салоне

В обновлённой версии кроссовера появилось сразу несколько важных изменений по сравнению с предыдущими комплектациями. Среди главных новшеств — интеллектуальный парковочный ассистент OPS, который помогает найти место для парковки и облегчает сам процесс. Также в автомобиле появился встроенный режим караоке с микрофоном, что позволит превратить обычное путешествие в настоящий музыкальный концерт. Кроме того, улучшена экономичность: расход топлива снижен до 6,5 литра на 100 км по сравнению с прежними семью литрами.

Немецкая прочность и китайская динамика

Jetta VS5 Good Luck Edition сохраняет узнаваемый фирменный облик: выразительная решетка радиатора, современная светодиодная оптика и стремительные линии кузова. За внешней привлекательностью скрывается высокая надежность: 78% корпуса выполнено из высокопрочной стали, а применение лазерной сварки обеспечивает дополнительную жесткость конструкции и способствует безопасности.

Автомобиль оснащён турбированным двигателем EA211 объёмом 1,4 литра, мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Такая комбинация обещает динамичный разгон, уверенное движение и умеренный расход топлива.

Безопасность на высшем уровне

Jetta VS5 Good Luck Edition укомплектован современными системами активной и пассивной безопасности. В стандартной комплектации присутствуют фронтальные и боковые подушки, шторки безопасности, а также набор электронных ассистентов: антиблокировочная система тормозов, контроль тяги, электронная стабилизация и помощь при экстренном торможении. Внедрение этих технологий обеспечивает водителю и пассажирам максимальный уровень контроля и безопасности на дороге.

Комфорт и технологии внутри

Интерьер «автомобиля удачи» ориентирован на ежедневное удобство. В распоряжении водителя — цифровая приборная панель диагональю 8 дюймов и многофункциональный руль. Для комфорта пассажиров предусмотрены кондиционер с равномерным распределением воздуха, отдельные воздуховоды для заднего ряда и удобный подлокотник.

Мультимедийная система оборудована центральным сенсорным дисплеем на 10 дюймов, поддерживающим CarPlay, CarLife и WeLink. Это позволяет без труда подключать смартфоны и использовать их функции прямо во время поездки. Таким образом, Jetta VS5 Good Luck Edition сочетает в себе практичность, высокий уровень безопасности, экономичность и оригинальные развлекательные возможности для всех участников поездки.

Ранее сообщалось о том, что китайский флагман Jetta VS8 получил обновлённый дизайн.

Источник и фото: gdeichto.ru.

Источник

